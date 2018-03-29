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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
نضال المصرى
أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية في 15 مقرا انتخابيا تشمل كل مدن محافظة جنوب سيناء التسع عن فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى بفارق 43037 صوتا حيث حصل السيسي على 45090 صوتًا مقابل حصول منافسه على 2053 صوتًا من إجمالي أصوات المحافظة التي بلغت 101742 صوتًا .

وبلغ عدد الحضور 52521 ناخبا والأصوات الصحيحة 47143 صوتًا والباطلة 5378 وحصل السيسي على نسبة 95,6 % من إجمالي أصوات المواطنين وحصل منافسه موسى علي 2053 بنسبة تصويت 4,4 % من إجمالي الناخبين .

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة رأس سدر علي 5091 صوتًا وحصل موسي علي 308 أصوات وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 5453 والباطلة 835 صوتًا وعدد الحضور 6234 ناخبا من اجمالي 13045 المقيدين بالجداول الانتخابية.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة أبو زنيمة على 2151 صوتًا وحصل موسى على 153 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2304 والباطلة 282 صوتًا وعدد الحضور 2586 ناخبا من اجمالي 5009 المقيدين بالجداول الانتخابية .

وحصل السيسي في مدينة أبورديس علي  2932 صوتا وحصل موسى على 166 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3098 والباطلة 440 صوتًا وعدد الحضور 3538 ناخبا من إجمالي 7174 المقيدين بالجداول الانتخابية . 

كما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة سانت كاترين علي 1809 أصوات وحصل موسي علي 120 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1929 والباطلة 144 صوتًا وعدد الحضور 2073 ناخبا من إجمالي 3177 المقيدين بالجداول الانتخابية .

وحصل السيسي في مدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء علي 13609 أصوات وحصل موسي علي 549 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 14158 والباطلة 1919 صوتًا وعدد الحضور 16077 ناخبا من اجمالي 33112 المقيدين بالجداول الانتخابية .

كما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ علي 13832صوتًا وحصل موسي علي 481 صوتًا وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 14313والباطلة 1141 صوتًا وعدد الحضور 15454 ناخبا من اجمالي 27436 المقيدين بالجداول الانتخابية .

وحصل السيسي في مدينة دهب علي 2925 صوتًا وحصل موسي علي 163 صوتًا وعدد الحضور 2584 ناخبا من إجمالي 6840 صوتا المقيدين بالجداول الانتخابية وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 3088 والباطلة 420 صوتا .

كما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة نويبع علي 2379 صوتًا وحصل موسي علي 94 صوتًا وعدد الحضور 2630 ناخبا من إجمالي 5433 صوتا المقيدين بالجداول الانتخابية وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2473 والباطلة 157صوتًا .

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة دهب علي 2925 صوتًا وحصل موسي علي 163 صوتًا وعدد الحضور 2584 ناخبا من إجمالي 6840 صوتا المقيدين بالجداول الانتخابية وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3088 والباطلة 420 صوتا .

كما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي في مدينة نويبع علي 2379 صوتًا وحصل موسي علي 94 صوتًا وعدد الحضور 2630 ناخبا من إجمالي 5433 صوتا مقيدين بالجداول الانتخابية وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 2473 والباطلة 157صوتًا .

ووصل اجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح السيسي 45090 صوتًا مقابل 2053 صوتا لمنافسه موسي مصطفي ونسبة التصويت 51.6 % .
النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى
النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى
النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى
النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى
النتائج الكاملة بجنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى

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