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توك شو

مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 03:09 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عمرو ممدوح
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إننا نهدي مشهد الانتخابات الرئاسية لكل شهيد، مؤكدًا: "إحنا فرحانين وهنجيب طبل بلدي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا بنحبه ولازم نقف معاه".

وأضاف "منصور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدد الأصوات الباطلة، يمثلون عددًا من الكسالى الذين تحركوا عندما علموا أنه سيتم تطبيق غرامة على المقاطعين للانتخابات.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، قائلا: "أنا بقول لكل واحد بيقول عليا بطبل، أيوة أنا بطبل وأزمر لبلدي، والانتخابات كانت رهان، وأثبتت إن ماعدش فيه إخوان".

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