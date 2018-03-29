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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

الخميس 29/مارس/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية، نتيجة المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2018، على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد من أدلى بصوته 1207613 ناخبًا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي 1138565 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسي 22746 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 55302 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية أبوابها معلنة انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى استمرت طيلة الثلاثة أيام ، وبدأت عمليات الفرز فى اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثانى قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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