أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لكل ناخب، قائلا: "شكرا انك نزلت علشان مصر.. الانتخابات كانت اختيار ما بين مصر إما العدو، يا إما مع البلد، أو ضد البلد، لكن صوت المصريين كان عالي جدا".





كما قدم موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشكر للقوات المسلحة والشرطة، قائلا: "القوات المسلحة الباسلة تستحق كل الاحترام دائما، بكل أبطالها، شكرا على المجهود الضخم الدائم والمستمر، وكذلك شكرا للشرطة المصرية لدورها الكبير في حماية الشعب وتأمينه".



