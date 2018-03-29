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توك شو

أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 03:51 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لكل ناخب، قائلا: "شكرا انك نزلت علشان مصر.. الانتخابات كانت اختيار ما بين مصر إما العدو، يا إما مع البلد، أو ضد البلد، لكن صوت المصريين كان عالي جدا".

كما قدم موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشكر للقوات المسلحة والشرطة، قائلا: "القوات المسلحة الباسلة تستحق كل الاحترام دائما، بكل أبطالها، شكرا على المجهود الضخم الدائم والمستمر، وكذلك شكرا للشرطة المصرية لدورها الكبير في حماية الشعب وتأمينه".

وأوضح أن العدالة في مصر، والقضاء الشامخ في مصر، مقدما الشكر لكل القضاة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وكل أعضائها، قائلا: "أداروا انتخابات يشهد لها العالم بأنها انتخابات نزيهة، والأكثر تنظيما، والأهم في تاريخ مصر".

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