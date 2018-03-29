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توك شو

أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 03:53 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لكل فريق عمل "صدى البلد"، قائلا: "قناة محترمة بكل العاملين بها، وكل واحد بيشتغل في هذه القناة الوطنية على المجهود الكبير اللي قدمتوه، تعبتوا جدا، ولكن لازم تفضل صدى البلد هي الصوت المعبر الحقيقي للشعب".

وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن "صدى البلد" هي الصوت الذي يساند الدولة المصرية، ومؤسساتها بلا مصالح، وقدم الشكر لكل الإعلاميين بالقناة، مصطفى بكري، حمدي رزق، عزة مصطفى، أحمد مجدي، وكل فريق العمل، مؤكدا: "صدى البلد باذن الله تكون عند حسن ظنكم، ومتابعتكم".

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