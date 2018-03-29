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محافظات

المؤشرات الأولية.. السيسي 67099 صوتا وموسى 3801 في 6 مدن بمطروح

الخميس 29/مارس/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
نور محمود
أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات لـ 6 مراكز بمحافظة مطروح في السباق الانتخابي على منصب رئيس الجمهورية، اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسي للنتائج بحصوله على 67099 صوتا مقابل 3801 صوت للمرشح المنافس موسى مصطفى موسى.

وحصل السيسي على 38495 صوتا مقابل 2177 صوتا لموسى مصطفي في مركز ومدينة مرسى مطروح، وفي مركز العلمين حصل المرشح السيسس على 2646 صوتا، وموسى مصطفى موسى 106 أصوات، وفي مركز الضبعة حصل السيسي على 10365 صوتا مقابل 389 صوتا لموسى.

وفي مركز ومدينة النجيلة حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 2853 صوتا مقابل 161 صوتا لموسى مصطفى، وفي براني حصل المرشح السيسي على 8682 صوتا مقابل 381 لموسى مصطفى، وفي مركز السلوم حصل السيسي على 4058 صوتا مقابل 132 صوتا لموسى.

ولا يتبقى سوى مركزى الحمام وسيوة لتكتمل نتيجة الأولية بمحافظة مطروح.

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