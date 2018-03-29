النتائج الكاملة ببورسعيد .. 199679 صوتا للسيسي مقابل 6816 لموسى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد نتائج عملية فرز الأصوات ، وأسفرت عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 199679 صوت بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6816 صوت فقط .



وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين بها 502101 حضر منهم 243544 بعدد أصوات صحيحة 206495 ، وباطلة 37049 صوتا.



وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.