النتائج الكاملة ببورسعيد .. 199679 صوتا للسيسي مقابل 6816 لموسى
الخميس 29/مارس/2018 - 04:12 ص
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد نتائج عملية فرز الأصوات ، وأسفرت عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 199679 صوت بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6816 صوت فقط .
وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين بها 502101 حضر منهم 243544 بعدد أصوات صحيحة 206495 ، وباطلة 37049 صوتا.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.