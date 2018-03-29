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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة ببورسعيد .. 199679 صوتا للسيسي مقابل 6816 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 04:12 ص
صدى البلد
محمد الغزاوى
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد نتائج عملية فرز الأصوات ، وأسفرت عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 199679 صوت بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6816 صوت فقط .

وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين بها 502101 حضر منهم 243544 بعدد أصوات صحيحة 206495 ، وباطلة 37049 صوتا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

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