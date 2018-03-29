النتائج الكاملة بالمنيا.. مليون و299 ألف صوت للسيسي مقابل 49 ألف و677 لموسى

أظهرت نتائج الفرز بلجان محافظة المنيا والبالغ عددها 715 لجنة انتخابية حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مليون و229 ألفا 214 صوتا انتخابيا، بنسبة 96% مقابل 49677 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 97 ألف 656 صوت من عدد المصوتين والبالغ عددهم مليون و376 ألف و647 ناخب حيث بلغت الأصوات الصحيحة مليون 278 ألفا و891 صوتا.



وأظهرت المؤشرات الأولية تصدر مركز مطاي في نسب التصويت بنسبة مشاركة 49 %، يليه مركز العدوة بنسبة 48%، ثم مغاغة 45%، وسمالوط شرق 45%، ومركز المنيا بنسبة 40% .

