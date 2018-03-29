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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة بالمنيا.. مليون و299 ألف صوت للسيسي مقابل 49 ألف و677 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
ايمن يونس
أظهرت نتائج الفرز بلجان محافظة المنيا والبالغ عددها 715 لجنة انتخابية حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مليون و229 ألفا 214 صوتا انتخابيا، بنسبة 96% مقابل 49677 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 97 ألف 656 صوت من عدد المصوتين والبالغ عددهم مليون و376 ألف و647 ناخب حيث بلغت الأصوات الصحيحة مليون 278 ألفا و891 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية تصدر مركز مطاي في نسب التصويت بنسبة مشاركة 49 %، يليه مركز العدوة بنسبة 48%، ثم مغاغة 45%، وسمالوط شرق 45%، ومركز المنيا بنسبة 40% .

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