مسئول بالبيت الأبيض: ترامب اختار الوزير الجديد بسبب مؤتمر صحفي

قال مسئول بالبيت الأبيض، إن تصريحات الطبيب روني جاكسون حول صحة ولياقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت دورا كبيرا في توليه المنصب الجديد كوزير لشئون المحاربين القدامى.





وأضاف المصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ترامب أعجب بالطريقة التي تعامل بها جاكسون مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي حول صحة ترامب في يناير الماضي، وأثار قرار ترامب بتعيين طبيب البيت الأبيض وزيرا لشئون المحاربين القدامى أمس الأربعاء تساؤلات الكثيرين حول تجارب جاكسون ومؤهلاته لتولي هذا المنصب.





مسئول البيت الأبيض أكد أن جاكسون يمتلك خلفية طبية وعسكرية لكن القرار فاجئ أعضاء الكونجرس ومسؤولي الحكومة أنفسهم وأعضاء إدارة ترامب.



