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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة بمطروح.. 92760 صوتا للسيسي و3801 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 04:33 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
نور محمود
أسفرت نتائج فرز جميع اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح عن اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسى للانتخابات بمطروح بإجمالى أصوات 92760 صوتا مقابل 4209 أصوات للمرشح المنافس موسى مصطفى موسى. 

وحصل السيسي على 38495 صوتا مقابل 2177 صوتا لموسى مصطفى موسى في مركز ومدينة مرسي مطروح، وفي مركز العلمين السيسي 2646 صوتا، وموسى مصطفى موسى 106 أصوات وفي مركز الضبعة السيسي 10365 صوتا مقابل 389 صوتا.

وفي مركز ومدينة النجيلة حصل السيسي على 2853 صوتا مقابل 161 صوتا لموسى مصطفى موسى، وفي براني السيسي 8682 صوتا مقابل 381 لموسى، وفي مركز السلوم حصل السيسي علي 4058 صوتا مقابل 132 صوتا لموسى، وفي مدينة الحمام حصل السيسي علي 19452 صوتا مقابل 358 لموسى، وفي مركز ومدينة سيوة حصل السيسي على 6209 أصوات مقابل 50 صوتا لمنافسة موسى. 

يذكر أن عدد الناخبين بمطروح يبلغ 272 ألفا و397 صوتا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، موزعة على 149 لجنة فرعية، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية والمقرات 145 لجنة ومقر.

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