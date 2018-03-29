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أخبار البلد

«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور

الخميس 29/مارس/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
سعيد العربي
كشفت عمليات الفرز ببعض اللجان الانتخابية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، عن مواقف طريفة أظهرت الحب الشديد من المواطنين للرئيس السيسي، إلا أن طريقة تعبيرهم عن ذلك الحب تسببت في إبطال أصواتهم.

وأظهرت عمليات الفرز قيام أحد الناخبين بالكتابة أمام خانة إبداء الرأي كلمة "حبيبي" ببطاقة اختيار المرشح، بينما دوّن مواطن آخر أمام صورة الرئيس السيسي جملة "مصر أمانة يا سيسي".

كما دوّن مواطن آخر بإحدى بطاقات الاقتراع أمام صورة الرئيس السيسي جملة "السيسي وأفتخر"، وكتب آخر "بحبك ياسيسي" وهو ما تسبب في إبطال أصوات هؤلاء الناخبين رغم حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور
«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور
«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور
«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور

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