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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة بمحافظة الفيوم.. 732609 أصوات للسيسي و26883 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم نتائج الفرز النهائية للانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم، حيث حصل السيسي على 732609، وموسى على 26883 ، والأصوات الباطلة 59539 صوتا. 

وجاء بيان اللجان العامة في المحافظة كالتالي:

قسم أول الفيوم: السيسى حصل على 42896 صوتا وموسى 1631 صوتا، والحضور 50182 ناخبا والأصوات الصحيحة 44527، والباطلة 6295 صوتا. 

قسم ثانى الفيوم: السيسى حصل على 42082 وموسى 1575 و الحضور 48873 والأصوات الصحيحة 43657 والباطلة 1575 صوت. 

مركز الفيوم السيسى حصل على 121321 وموسى 4052 الحاضرين 135201 والأصوات الصحيحة 125373 والأصوات 
الباطلة 9828.

مركز إطسا: السيسى حصل على 144792 و موسى 5205 الحاضرين 161913 والأصوات الصحيحة 149997 و الباطلة 11916

مركز ومدينة طامية: السيسى حصل 98030 وموسى 3470 الحاضرين 108679 و الأصوات الصحيحة 101500 والباطلة 7179 صوتًا.

مركز يوسف الصديق: السيسي حصل على 29 ألفا و245 وموسى 724 الأصوات الصحيحة 29969 والأصوات الباطلة 1467. 

مركز أبشواى: السيسي حصل على 86368 ، موسى 3351 والأصوات الباطلة 7823 والصحيحة 89719 صوتًأ 

مركز سنورس السيسى 116 ألفا و631 وموسى 4282 والأصوات الباطلة 10418 والأصوات الصحيحة 120813 .

مركز الشواشنة السيسي 51 ألفا و244، وموسي 1693 والأصوات الصحيحة 5 والأصوات الباطلة 3038

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