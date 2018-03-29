النتائج الكاملة بمحافظة الفيوم.. 732609 أصوات للسيسي و26883 لموسى

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم نتائج الفرز النهائية للانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم، حيث حصل السيسي على 732609، وموسى على 26883 ، والأصوات الباطلة 59539 صوتا.





وجاء بيان اللجان العامة في المحافظة كالتالي:





قسم أول الفيوم: السيسى حصل على 42896 صوتا وموسى 1631 صوتا، والحضور 50182 ناخبا والأصوات الصحيحة 44527، والباطلة 6295 صوتا.





قسم ثانى الفيوم: السيسى حصل على 42082 وموسى 1575 و الحضور 48873 والأصوات الصحيحة 43657 والباطلة 1575 صوت.





مركز الفيوم السيسى حصل على 121321 وموسى 4052 الحاضرين 135201 والأصوات الصحيحة 125373 والأصوات

الباطلة 9828.





مركز إطسا: السيسى حصل على 144792 و موسى 5205 الحاضرين 161913 والأصوات الصحيحة 149997 و الباطلة 11916





مركز ومدينة طامية: السيسى حصل 98030 وموسى 3470 الحاضرين 108679 و الأصوات الصحيحة 101500 والباطلة 7179 صوتًا.





مركز يوسف الصديق: السيسي حصل على 29 ألفا و245 وموسى 724 الأصوات الصحيحة 29969 والأصوات الباطلة 1467.





مركز أبشواى: السيسي حصل على 86368 ، موسى 3351 والأصوات الباطلة 7823 والصحيحة 89719 صوتًأ





مركز سنورس السيسى 116 ألفا و631 وموسى 4282 والأصوات الباطلة 10418 والأصوات الصحيحة 120813 .



