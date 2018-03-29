مشاركة ثقافية سعودية في معرض الإسكندرية للكتاب

تشارك الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لعام 2018م خلال الفترة من 31 مارس إلى 9 أبريل المقبل بجناح باسم المملكة العربية السعودية.



يضم الجناح السعودي كل من وزارة الثقافة والإعلام والخطوط الجوية العربية السعودية والقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية متضمنًا معروضات من الإنتاج الثقافي السعودي وديكورات وبنرات معبرة عن النهضة السعودية الحديثة ورؤية المملكة 2030 .



كما يتضمن المعرض جناح خاص عن تطور الحرمين الشريفين ومجسمات عنهما وبنرات وصور توضح التطور الذي حصل في المشاعر المقدسة وبئر زمزم وغيرها.



جاءت مشاركة الملحقية الثقافية تنفيذًا للخطط والبرامج الأنشطة والفعاليات التي تنفذها سنويا في جمهورية مصر العربية.

