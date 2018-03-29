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صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتائج الكاملة بأسوان.. السيسي 264 ألف صوت مقابل 9571 لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 04:50 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة 2018
شكرى السيد
أسفرت نتائج فرز الأصوات لمحافظة أسوان، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على ٢٦٤١٤٠ صوتا مقابل ٩٥٧١ لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى من إجمالي 974972 ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٥٦٠٥ أصوات، والصحيحة ٣٧٣٧١١، والحاضرون ٢٨٩٣١٦ صوتا. 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة أسوان 974 ألفا و 972 مواطنا يصوتون فى 249 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و229 مركزا انتخابيا.

الجدير بالذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالي.

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