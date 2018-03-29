النتائج الكاملة بأسوان.. السيسي 264 ألف صوت مقابل 9571 لموسى

أسفرت نتائج فرز الأصوات لمحافظة أسوان، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على ٢٦٤١٤٠ صوتا مقابل ٩٥٧١ لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى من إجمالي 974972 ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٥٦٠٥ أصوات، والصحيحة ٣٧٣٧١١، والحاضرون ٢٨٩٣١٦ صوتا.





ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة أسوان 974 ألفا و 972 مواطنا يصوتون فى 249 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و229 مركزا انتخابيا.



