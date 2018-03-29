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فن

الحكم بسجن المغني «دي.إم.إكس» عاما بتهمة التهرب الضريبي

الخميس 29/مارس/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
رويترز
قضت محكمة في مانهاتن يوم الأربعاء بسجن الممثل ومغني الراب دي.إم.إكس لمدة عام بعد أن أقر بالذنب في قضية اتحادية اتهم فيها بالتهرب من سداد ضرائب قيمتها 1.7 مليون دولار.

وأصدر جيد راكوف قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن الحكم على دي.إم.إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز. وأقر دي.إم.إكس بالذنب في نوفمبر تشرين الثاني في اتهام واحد هو التهرب الضريبي.

وقال راكوف إنه يعتقد أن سيمونز "رجل صالح" وإن الحكم ينبغي أن يكون مخففا، موضحا سبب الحكم عليه بالسجن لمدة أقل من تلك التي سعى إليها الادعاء وهي خمس سنوات.

لكن القاضي قال "لا يمكن أن تمر القضية دون عقوبة".

وقبل صدور الحكم قال سيمونز إنه يأسف لعدم سداد الضرائب.

وقال الادعاء إنه تهرب من سداد ضرائب خلال الفترة بين عامي 2000 و2005 بأن حول أموالا إلى حسابات مملوكة لمديرين ومساعدين له، ليخفي ملايين الدولارات جناها من أغنيات بارزة.

وألقي القبض على سيمونز (47 عاما) في يوليو تموز الماضي. وهو في السجن منذ يناير كانون الثاني عندما ألغى القاضي الإفراج عنه بكفالة بعد فشله في اختبار للمخدرات.

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