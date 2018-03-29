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السيسي
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إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
18851045
الأصوات الباطلة
1228939
3%
موسي
566532

محافظات

نتائج سوهاج.. السيسي يحصد 855 ألفا و391 صوتا وموسى 25299

الخميس 29/مارس/2018 - 05:36 ص
صدى البلد
إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة بسوهاج حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 855391 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 25299 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 51115 صوتا.

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