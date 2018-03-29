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الخميس 29 مارس 2018 - 35 : 06 ص
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97%
السيسي
18284513
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
18851045
الأصوات الباطلة
1228939
3%
موسي
566532
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محافظات
نتائج سوهاج.. السيسي يحصد 855 ألفا و391 صوتا وموسى 25299
الخميس 29/مارس/2018 - 05:36 ص
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إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة بسوهاج حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 855391 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 25299 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 51115 صوتا.
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