نتائج سوهاج.. السيسي يحصد 855 ألفا و391 صوتا وموسى 25299

أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة بسوهاج حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 855391 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 25299 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 51115 صوتا.



