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أخبار العالم

مخاوف من مقتل العشرات بعد شغب وحريق بمركز شرطة في فنزويلا

الخميس 29/مارس/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول وشهود يوم الأربعاء إن هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص بعد أعمال شغب وحريق في زنازين مركز للشرطة في فنزويلا، لكن السلطات لم تذكر عدد القتلى.

وقال خيسوس سانتاندر المسؤول المحلي إن ولاية كارابوبو في حالة حداد بعد الحادث الذي وقع بمدينة بلنسية.

وأضاف "يعكف أفراد الطب الشرعي على تحديد عدد القتلى". وأضاف أن شرطيا أصيب بالرصاص في الساق وحالته مستقرة وإن فرق الإطفاء أخدمت النيران.

وذكرت وسائل إعلام أن عدد القتلى قد يتجاوز الستين.

والسجون في فنزويلا مكتظة وتموج بالسلاح والمخدرات.

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