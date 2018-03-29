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أخبار العالم

فرنسيون يطلقون حملة تضامن مع أب مصري مهدد بالطرد من البلاد

الخميس 29/مارس/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
رحيم يسري
وقع أكثر من ألف شخص في مدينة سافينجي الفرنسية أمس الأربعاء على عريضة للتضامن مع أب مصري مهدد بالطرد من فرنسا، حيث يقيم عبد الله عجور في فرنسا منذ 8 سنوات وتدرس ابنتيه في جامعة بول برينت الفرنسية.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن المصري عبد الله عجور صاحب الـ45 عاما تم إيقافه منذ أيام لفحص أوراقه حيث تشك السلطات في صحة أوراقه، لكن حملة تضامن مع الأب المصري وابنتيه انطلقت منذ أيام ووقع أكثر من ألف مواطن على عريضة تم رفعها إلى السلطات المختصة للإفراج عن عبد الله.

وتبنى الحملة عددا من المعلمين والآباء وكذلك أصدقاء الفتاتين المصريتين، حيث أكد الموقعون تضامنهم مع الأب المصري وابنتيه وحقهم في التعليم.

وقال أحد المقربين من عائلة عبد الله للصحيفة، إنه يمتلك عقد عمل ويتقاضى راتبه بصورة شرعية، لكنه واجه صعوبات في استكمال طلب تسجيل اوراقه بسبب خلافات مع محاميه.

ومن المقرر أن تفحص السلطات المختصة ملف المواطن المصري في 4 إبريل المقبل لتحديد مدى قانونية اوضاعه والإفراج عنه أو ترحيله لمصر.

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