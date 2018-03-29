مؤشرات أولية بالشرقية.. مليون و768 ألفا لـ«السيسي» و64 ألفا و775 لـ«موسى»

انتهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، من أعمال فرز الأصوات، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على مليون و786 ألفا و602 صوت، فيما حصل المرشح موسي مصطفي موسي على 64 ألفا و775 صوتًا للمرشح موسي مصطفي موسي.





يشار إلى أن الأصوات الصحيحة مليون و833 ألفا و317 وأن الحاضرين مليون و950 ألفا و482 ناخبًا، والأصوات الباطلة 117 ألفا و105 أصوات، وأن من لهم حق الانتخاب 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.