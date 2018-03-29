مقتل 68 شخصا على الأقل في أحداث شغب بأحد سجون فنزويلا

لقي نحو 68 شخصا على الأقل مصرعهم بأحد سجون فنزويلا في وقت متأخر أمس الأربعاء، وذلك عقب اندلاع حريق بسبب أعمال شغب وقعت داخل السجن.





وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المدعي العام بفنزويلا أكد وقوع الحادث، وذلك بعدما تجمع أهالي المسجونين أمام المنشأة وتعالي اصوات البكاء والغضب.





ونقلت الصحيفة عن بعض الشهود العيان قولهم "سمعنا دوي إطلاق نار خارج السجن قبل أن يندلع الحريق"، بينما أطلق عددا من النشطاء والمنظمات الحقوقية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعرفة الحقيقة.



