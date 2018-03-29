النتائج الكاملة لبني سويف: السيسي يحصد 727895 صوتا وموسى 26681

أظهرت النتيجة النهائية غير الرسمية الخاصة باللجان الفرعية التسعة بمحافظة بنى سويف، حيث حصل الرئيس السيسى على 727 ألفًا و895 صوتًا، مقابل 26 ألفًا و681 صوتًا لموسى مصطفى موسى وبلغت الأصوات الباطلة 58 ألفًا و559 صوتًا.





وحضر 814 ألفًا و135 ناخبًا من أصل مليون و740 ألفًا و106 أصوات وبلغت الأصوات الصحيحة 755 ألفًا و576 صوتًا

وفى الدائرة الأولى بمدينة بنى سويف حصل السيسى على 66 ألفًا و296 صوتًا وموسى على 3058 صوتًا والأصوات الباطلة 10 آلاف و15 صوتًا وإجمالى الحاضرين 79 ألفًا و369 صوتًا من أصل 170 ألفًا و94 صوتًا.





وفى الدائرة الثانية بمدينة بنى سويف الجديدة حصل السيسى على 2556 صوتا وموسى على 157 صوتا والأصوات الباطلة 468 صوت وإجمالى الحاضرين 3181 من أصل 7757.





وفى الدائرة الثالثة مركز بنى سويف حصل السيسى على 98 ألفًا و627 صوتا وموسى على 3702 صوت والأصوات الباطلة 8288 صوتًا وإجمالى الحاضرين 110 آلاف و617 صوتا من أصل 224 ألفًا و594 صوتًا.





وفى الدائرة الرابعة مركز الواسطى حصل السيسى على 115 ألفًا و395 صوتًا وموسى على 4715 صوتًا والأصوات الباطلة 8495 صوتًا وإجمالى الحاضرين 128 ألفًا و641 صوتًا من أصل 2700 ألف و503 أصوات.





وفى الدائرة الخامسة مركز ناصر حصل السيسى على 86 ألفًا و404 أصوات وموسى على 3244 صوتًا والأصوات الباطلة 6473 صوتًا، وإجمالى الحاضرين 96 ألفًا و121 صوتًا من أصل 208 آلاف و582 صوتًا.





وفى الدائرة السادسة مركز اهناسيا حصل السيسى على 94 ألفًا و886 صوتًا وموسى على 3241 صوتًا والأصوات الباطلة 6446 صوتًا وإجمالى الحاضرين 104 آلاف و573 صوتًا من أصل 211 ألفًا و575 صوتًا.





وفى الدائرة السابعة مركز ببا حصل السيسى على 96 ألًفا و588 صوتًا وموسى على 3618 صوتًا والأصوات الباطلة 7567 صوتًا واجمالى الحاضرين 107 آلاف و773 صوتًا من أصل 247 ألفًا و259 صوتًا.





وفى الدائرة الثامنة مركز سمسطا حصل السيسى على 61 ألفًا و685 صوتًا وموسى على 2429 صوتًا والأصوات الباطلة 4807 أصوات وإجمالى الحاضرين 68 ألفًا و921 صوتًا من أصل.





وفى الدائرة التاسعة مركز الفشن حصل السيسى على 105 آلاف و458 صوتا وموسى على 2481 صوتا والأصوات الباطلة 6000 صوت واجمالى الحاضرين 114 ألفًا و939 صوتًا من أصل 248 ألفًا و979 صوتًا.