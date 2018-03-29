السيسي يحصد 18 مليونا و284 ألفا بنتائج 25 محافظة بالمؤشرات الأولية.. وموسى 566532.. الشرقية تتصدر بمليون و768 ألفا والإسكندرية بالمركز الثاني

الشرقية.. مليون و768 ألفا لـ«السيسي» و64 ألفا و775 لـ«موسى

المنوفية.. السيسي مليون و138 ألفًا و565 صوتًا وموسى 22746 الإسكندرية.. مليون و271 ألف صوت للسيسي مقابل 39 ألفًا لموسى قنا.. السيسي 524 ألفًا و988 صوتًا وموسى 12069 الغربية.. مليون و476 ألف صوت للسيسي.. و47 ألفًا لموسى أسيوط.. السيسي يحصل على 935091 صوتًا مقابل 41179 لموسى للبحر الأحمر.. 114827 صوتًا للسيسي مقابل 6045 لموسى والأصوات الباطلة 14878 جنوب سيناء .. السيسي يحصد 45090 صوتًا مقابل 2053 لموسى القليوبية .. مليون و168 ألف صوت للسيسي و35 ألف لموسى الإسماعيلية.. السيسي يحصل على 696905 أصوات في مقابل 9714 صوتًا لموسى المنيا.. السيسي مليون و220 ألف صوت وموسى 49500 الأقصر.. 237151 صوتًا للسيسي و5669 لموسى كفر الشيخ.. السيسي يحصل على 910 آلاف و810 أصوات وموسى 23 ألفًا و 673 صوتا بورسعيد .. 199679 صوتًا للسيسي مقابل 6816 لموسى المنيا.. مليون و299 ألف صوت للسيسي مقابل 49 ألفًا و677 لموسى السويس.. السيسي 145346 موسى 6690 صوتًا مطروح.. 92760 صوتًا للسيسي و3801 لموسى الفيوم.. السيسي 732609 أصوات وموسى 26883 الوادي الجديد.. السيسي 85866 صوتًا وموسى 4117 البحيرة.. السيسي 1567264 صوتًا وموسى 44358 دمياط.. السيسي 371 ألفًا و489 صوتًا وموسى 9623 سوهاج.. السيسي يحصد 855 ألفا و391 صوتا وموسى 25299 الدقهلية: 1631962 صوتا للسيسي مقابل 38737 لموسى بالدقهلية الفيوم.. 732609 أصوات للسيسي و26883 لموسى









أظهرت مؤشرات نتائج الفرز بالمحافظات في الانتخابات الرئاسية، اكتساح الرئيس عبد الفتاح للأصوات، على المرشح موسى مصطفى موسى، ورصد "صدى البلد" عددًا من المحافظات التي تم إعلان نتائجها.





انتهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، من أعمال فرز الأصوات، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على مليون و786 ألفا و602 صوت، فيما حصل المرشح موسي مصطفي موسي على 64 ألفا و775 صوتًا للمرشح موسي مصطفي موسي.





يشار إلى أن الأصوات الصحيحة مليون و833 ألفا و317 وأن الحاضرين مليون و950 ألفا و482 ناخبًا، والأصوات الباطلة 117 ألفا و105 أصوات، وأن من لهم حق الانتخاب 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.





المنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية بعد فرز لجان محافظة المنيا، البالغ عددها 715، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على مليون و220 ألف صوت انتخابي، بنسبة 96% مقابل 49500 لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%.





وقد بلغ عدد الحضور مليونًا و300 ألف ناخب، وعدد الأصوات الباطلة 97 ألف صوت.





الإسكندرية

أسفرت نتائج فرز اللجان العامة للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية والبالغ عددها 18 لجنة، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مليون و271 ألف و51 صوتا مقابل 39 ألف و666 صوتا لصالح المرشح موسى مصطفى موسى.





بلغ إجمالي عدد الحضور مليون 445 ألف و772 ناخبا بينهم مليون و310 آلاف و717 صوتا صحيحا و135 ألفا و259 صوتا باطلا، وذلك من إجمالى من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و834 ألفًا و698 ناخبًا.





ووفقا لنتائج بلغت نسبة الحضور 37.7%، فيما حصل السيسي على 33.14% من إجمالي الأصوات مقابل 1.0% لـ"موسى".





الوادي الجديد

أعلن المستشار فرج الحداد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بلجان محافظة الوادى الجديد إن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 85866 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى 4117 وعدد الأصوات الصحيحة 89983 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 9141 صوتا وبلغت نسبة التصويت بالمحافظة 58.75%.





وأكد أن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة بلغ 99124 ناخبا من إجمالي 168698 هم عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة.





الإسماعيلية

أعلن المستشار نجاتي حبيب أبو الخير رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية، نتائج فرز أصوات الناخبين، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية.





وقال نجاتي حبيب، إن عدد الناخبين المقيدين بالسجلات الانتخابية، بلغ 833779 ناخبا، إجمالي من أدلوا بأصواتهم وصل 334667 ناخب. واضاف رئيس المحكمة الابتدائية ان عدد الأصوات الصحيحة بلغ 306578 صوتا، والباطلة 28688 صوتا.





وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 696905 أصوات، في مقابل حصول المهندس موسي علي 9714 صوتا.





القليوبية

علنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالقليوبية المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة بالمحافظة وعددها 16 لجنة.





وبلغ من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 3 ملايين و450 ألفا و61 ناخبا حضر منهم مليون و326 ألفا و417 ناخبا بنسبة 43% وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 1168596 بينما بلغت الأصوات الباطلة 105711 وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 35290 صوتا.





جنوب سينا

أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية في 15 مقرا انتخابيا تشمل كل مدن محافظة جنوب سيناء التسع عن فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى بفارق 43037 صوتا حيث حصل السيسي على 45090 صوتًا مقابل حصول منافسه على 2053 صوتًا من إجمالي أصوات المحافظة التي بلغت 101742 صوتًا .





وبلغ عدد الحضور 52521 ناخبا والأصوات الصحيحة 47143 صوتًا والباطلة 5378 وحصل السيسي على نسبة 95,6 % من إجمالي أصوات المواطنين وحصل منافسه موسى علي 2053 بنسبة تصويت 4,4 % من إجمالي الناخبين .





البحر الأحمر

أظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة التصويت بالانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على عدد 114827 صوتًا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6045 صوتًا، والأصوات الباطلة 14878 صوتًا.





المنوفية

بلغ عدد من أدلى بصوته 1207613 ناخبًا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي 1138565 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسي 22746 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 55302 صوتا





اسيوط

أسفرت نتائج فرز لجان محافظة أسيوط عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 935091 صوتا مقابل حصول المرشح موسى مصطفى موسى على 41179 صوتا وبلغ عدد الأصوات الباطلة 37537 صوتا مقابل 976270 صوتا صحيحا من إجمالي عدد المصوتين وهم 1013807 ناخبا.





الغربية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الرئاسة بمحافظة الغربية نتائج 14 لجنة عامة عن فوز عبد الفتاح السيسى بحصوله على مليون 476 الفا 139 صوتا، مقابل حصول موسي مصطفى موسي على 47 الف صوت، بينما الأصوات الباطلة بلغ 110 آلاف 224صوتا.





قنا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة بمحافظة قنا، نتائج التصويت بالمحافظة والتى بلغت 563556 صوت بنسبة 30,06% من إجمالي عدد ناخبين بالمحافظة يبلغ 1875016، كان عدد الأصوات الصحيحة منها 537057 صوت و الباطلة 26499 صوت، حصل منها المرشح عبدالفتاح السيسى على 524988 صوت بنسبة 97,75% مقابل 12069 صوت لموسى مصطفى موسى بنسبة 2,25 %.





المنيا

أظهرت نتائج الفرز بلجان محافظة المنيا والبالغ عددها 715 لجنة انتخابية حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مليون و229 ألفا 214 صوتا انتخابيا، بنسبة 96% مقابل 49677 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 97 ألف 656 صوت من عدد المصوتين والبالغ عددهم مليون و376 ألف و647 ناخب حيث بلغت الأصوات الصحيحة مليون 278 ألفا و891 صوتا.









بورسعيد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد نتائج عملية فرز الأصوات ، وأسفرت عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 199679 صوت بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6816 صوت فقط .





وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين بها 502101 حضر منهم 243544 بعدد أصوات صحيحة 206495 ، وباطلة 37049 صوتا.





كفر الشيخ





أسفرت نتائج الفرز بلجان محافظة كفر الشيخ البالغ عددها 14 لجنة عامة عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 910810 صوتا مقابل 23673 صوتا حصل عليها منافسه المهندس موسى مصطفى موسى.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 934483 والباطلة 34951 صوتا وبلغت نسبة التصويت 45,7% تقريبًا.





الأقصر

أسفرت نتائج فرز اللجان العامة والفرعية بمحافظة الأقصر، والتي تبلغ الكتلة التصويتية بها 788727 صوتًا، عن إدلاء 253147 مواطن بأصواتهم وتغيب 535580 عن الحضور. وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 237151 صوتًا، وحصل منافسه موسى مصطفى موسى على 5669 صوتًا.





وبلغت الأصوات الباطلة 10327 صوت، بنسبة تصويت حوالي 32% من أعداد الناخبين بالمحافظة.









مطروح

أسفرت نتائج فرز جميع اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح عن اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسى للانتخابات بمطروح بإجمالى أصوات 92760 صوت مقابل 4209 صوت للمرشح المنافس موسى مصطفى موسى.









السويس

أسفرت نتيجة الانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس عن اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسي بعدد أصوات 145346 والمرشح موسى مصطفى بعدد أصوات 6690 .





البحيرة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية و حصوله على 1567264مقابل 44358 لمنافسة موسى مصطفى موسى من إجمالى أصوات صحيحة 1609698 صوتا.





كما أعلنت اللجنة بأن الأصوات الباطلة بلغت 119000 صوتا وان نسبة المشاركة بمحافظة البحيرة 47.9%من إجمالى عدد أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة 3736553









دمياط

أظهرت نتائج فرز اللجان العامة العشرة لمحافظة دمياط، حصول عبد الفتاح السيسي على 371 ألفا و489 صوتا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 9623 صوتا.





وبلغ إجمالي عدد الأصوات 411079 صوتا، منهم 29967 صوتا باطلا، كما بلغت الأصوات الصحيحة 381112 صوتا.









اسوان

أسفرت نتائج فرز الأصوات لمحافظة أسوان عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على ٢٦٤١٤٠ صوتا مقابل ٩٥٧١ لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى من إجمالي 974972 ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٥٦٠٥ أصوات، والصحيحة٣٧٣٧١١، والحاضرون ٢٨٩٣١٦ صوتا.









الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم نتائج الفرز النهاية للأنتخابات الرئاسية لمحافظة الفيوم، حيث حصل السيسي على 732609 ، وموسى على 26883 ، والأصوات الباطلة 59539 صوتا





سوهاج

أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة بسوهاج حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 855391 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 25299 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 51115 صوتا





الدقهلية

كشفت عملية انتهاء أعمال الفرز بلجان الدقهلية العامة والبالغ عددها 23 لجنة 11 لجنة بمراكز الجنوب و12 لجنة بمراكز الشمال، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي 1631962 صوتا مقابل 38737 لموسى بالدقهلية بنسبة حضور 47%.





فيما بلغ إجمالي الناخبين 4 ملايين و95 ألف و720 ناخبًا واجمالى الحاضرين خلال فترة التصويت على مدار ثلاثة ايام بمراكز الدقهلية 1918152 ناخب منهم 1670699 صوت صحيح 97854 صوت باطل





الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم نتائج الفرز النهائية للانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم، حيث حصل السيسي على 732609، وموسى على 26883 ، والأصوات الباطلة 59539 صوتا





شمال سيناء

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز اللجان في شمال سيناء عن حصول السيسي على 34742 صوتا مقابل 2805 أصوات للمرشح موسى مصطفى موسى.



