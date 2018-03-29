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97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

أخبار البلد

مؤشرات الجيزة.. السيسي مليون و942 ألف صوت وموسى 41 ألفا و559

الخميس 29/مارس/2018 - 07:53 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أظهرت مؤشرات نتائج الفرز ببعض لجان محافظات الجيزة في الانتخابات الرئاسية، اكتساح الرئيس عبد الفتاح للأصوات، على المرشح موسى مصطفى موسى، بإجمالي أصوات للرئيس عبد الفتاح السيسي مليون و942 ألف صوت وموسى مصطفى موسى 41 ألفًا و559 طبقا للمؤشرات الأولية. 

ففي اللجنة العامة رقم 2 لدائرة بولاق الدكرور 85 لجنة فرعية وصلت الأصوات الباطلة 15066، فيما حصد المرشح عبد الفتاح السيسى 124577، فيما حصد المرشح موسى مصطفى موسى 4854 صوتا.

وفي اللجنة العامة لدائرة الهرم ومقرها مركز البحوث الزراعية بالجيزة بلغ الأصوات الباطلة 9688، وبلغت الأصوات الحاصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى 90411، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 2905 صوتًا.

وفي اللجنة العامة بدائرة العمرانية فى محافظة الجيزةوصلت الأصوات الباطلة 6765، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 69419 صوتا، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 67433 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 1986 صوتا.

وباللجنة العامة بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة وصلت الأصوات الباطلة 5733، بينما جاءت الصحيحة 52040 صوتًا، حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 96% من هذه الأصوات بينما حصل موسى مصطفى موسى على 3%

وفي اللجنة العامة رقم 6 ومقرها قسم شرطة الدقى والمنعقدة بالمتحف الزراعى بنطاق حى الدقى، حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 35666 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 1068 صوتا.

وفي اللجنة العامة رقم 7 ومقرها قسم شرطة العجوزة والمنعقدة بالمتحف الزراعى بنطاق حى الدقىحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 64934 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى على 2058 صوتا.

وفي الوراق، المنعقدة بالمتحف الزراعى بلغت الأصوات الباطلة 6845، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 68 ألف 804 صوت بنسبة 96.7 

وفي اوسيم حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، على 70118 صوتًا، بنسبة 96.20%، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى، على 2772 صوتًا بنسبة 3.8%.

وبكرداسة حصل على عدد 38204 من الأصوات، و المرشح موسى مصطفى موسى حصل على 1089 من أصوات المواطنين

وفي الحوامدية حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 26195 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 1255 صوتا

وبالبدرشينحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 77431 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 2986 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 6191

وفي اكتوبرحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على ٣٧٢٠٧ صوت، مقابل ١٦٠٤ صوت للمرشح موسى مصطفى موسى.

وبالشيخ زايد حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 16853 صوتا، مقابل 569 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى.

وفي الصف وأطفيح والعياط حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 100 ألف و347 صوتًا، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 9 آلاف و912 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 7573 صوتًا.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 85 ألفا و48 صوتًا، فيما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 2884 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 6310 أصوات وحصل السيسى على 73 ألفا و 255 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 2320 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 5335 صوتًا.

وفي منشأة القناطر حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 86 ألفا 807 أصوات، وموسى مصطفى موسى على 3297 صوتا.

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