ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

أخبار البلد

«الأرصاد» تحذر.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

الخميس 29/مارس/2018 - 07:10 ص
الطقس اليوم
الطقس اليوم
سعيد العربي
يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إن انخفاض درجات الحرارة سوف يصاحبه سقوط أمطار رعدية أحيانا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

ترشيحاتنا

هل تظل روح الميت بعد موتها لفترة؟.. الإفتاء تجيب

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

المطربة آية عبد الله تتعرض لحادث سير وتنقل للمستشفى

شاهد.. احتفال فريق فيلم «علي بابا» بالعرض الخاص بسينما نايل سيتي

مؤشرات أولية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو

نتائج سوهاج.. السيسي يحصد 855 ألفا و391 صوتا وموسى 25299

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

موسى مصطفى موسى: أنا بالمركز الثاني في كل الأحوال .. فيديو

خالد الغندور: البدري يتساءل عن سبب عدم عودة عبدالله السعيد مع لاعبي المنتخب

مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«الأرصاد» تحذر.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

نتائج 21 محافظة بالانتخابات الرئاسية.. السيسي يكتسح بالمؤشرات الأولية.. المنوفية تتصدر العرس الانتخابي وموسى بالمركز الثاني

«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور

أحمد موسى يفقد أعصابه على الهواء بسبب مانشيت إحدى الصحف المصرية .. فيديو

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

نص رسالة تركتها سيدة للسيسي داخل صندوق الاقتراع بلجنة في قليوب

خالد الغندور: البدري يتساءل عن سبب عدم عودة عبدالله السعيد مع لاعبي المنتخب

مؤشرات أولية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو

السيسي يحصد 18 مليونا و284 ألفا بنتائج 25 محافظة بالمؤشرات الأولية.. وموسى 566532.. الشرقية تتصدر بمليون و768 ألفا والإسكندرية بالمركز الثاني

خالد الغندور يكشف عن حارس المنتخب الأساسى فى مونديال روسيا.. فيديو

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو
أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو
أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو
شاهد.. «قمحة» يوجه رسالة لكل من طالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية
قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ