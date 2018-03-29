«الأرصاد» تحذر.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إن انخفاض درجات الحرارة سوف يصاحبه سقوط أمطار رعدية أحيانا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.