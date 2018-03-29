«الأرصاد» تحذر.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.



