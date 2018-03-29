مانشستر سيتي يزاحم برشلونة على نجم روما

قالت تقارير صحافية بريطانية، إن مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل في صراع من برشلونة، من أجل خطف جناح نادي روما الإيطالي، التركي الشاب جنكيز أوندير، بالانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت صحيفة ميرور إلى أن نادي آرسنال أيضًا يسعى الحصول على أوندير (20 عامًا)، إلا أن "البلاوجرانا" هو الأقرب مع منافسة شرسة من "السيتيزنس".



وكان روما تعاقد مع اللاعب الشاب الصيف الماضي قادمًا من نادي باشاكشيهر التركي، حيث لعب لموسم واحد (2016-2017)، فيما بدأ مسيرته مع نادي ألتينوردو.