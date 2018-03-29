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تناول 3 أكواب من القهوة يقلل فرص انسداد الشرايين

الخميس 29/مارس/2018 - 04:01 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أ ش أ
أظهرت دراسة طبية برازيلية حديثة، أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، يقلل من خطر انسداد الشرايين.

وقام العلماء فى جامعة "برازيليا" بإستطلاع آراء أكثر من 4.400 شخص من سان باولو، بشأن عادات شرب القهوة، ليتم ربطها بقراءات الكالسيوم للشرايين التاجية، فضلا عن الاستعانة بمسح الكالسيوم التاجى الدال عن علامات تراكم الكالسيوم فى شرايين القلب، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى حدوث نوبة قلبية.

وقال الباحث أندريا ميراندا: "في بحثنا، وجدنا أن الاستهلاك المعتاد لأكثر من ثلاثة فناجين من القهوة يقلل من احتمالات التكلس التاجي" بالنسبة للأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

وفي الدراسة، أشار فريقها إلى أن مرض القلب هو السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم والذي لا يعزى إلى الأمراض المعدية، وهناك تقديرات تشير إلى أن 18 مليون شخص تقريبًا توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 24 مليونًا بحلول عام 2030.

و تعد القهوة، في الوقت نفسه، هي واحدة من المشروبات غير الكحولية الأكثر شعبية في العالم.

ووجدت ميراندا وزملاؤها أن شرب القهوة مفيد بدرجة معتدلة في إبقاء عوامل خطر أمراض القلب الأخرى تحت السيطرة بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الحمض الأميني وهو حمض أميني مرتبط باستهلاك اللحوم الحمراء.

وفي أحدث بحث، نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية، ركز الباحثون على سكان ساو باولو المسجلين في دراسة صحية حكومية من 2008 إلى 2010.

وكان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 35 - 74 عاما (متوسط العمر 50 عاما)، وكان ما يقرب من 6 من بين كل 10 من البيض.. وقال 8 من بين كل 10 تقريبا إنهم يمارسون نشاطا بدنيا بمعدل بطىء، وقد عانى ثلثهم إما من زيادة الوزن أو السمنة.

وتقيس الدراسات الإستقصائية الغذائية عادات تناول القهوة اليومية والأسبوعية والشهرية، في حين أن فحوصات بمسح الكالسيوم التاجي قيّمت تراكم الكالسيوم في الشرايين.

وكان ما يقرب من 3 من بين كل 10 من المشاركين في الدراسة من المدخنين السابقين، في حين كان 16 % من المدخنين الحاليين.

وأشار نحو 56 % منهم إلى أنهم شربوا القهوة مرتين على الأقل يوميًا، بينما قال 12 % تقريبًا إنهم تناولوا القهوة أكثر من ثلاث مرات في اليوم.

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