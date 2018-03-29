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فن

أمينوكس يطلق الفيديو الترويجي لكليب "غانجيبو" على "يوتيوب"

الخميس 29/مارس/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
سعيد فراج
كشف النجم المغربي أمينوكس عن الفيديو الترويجي لأحدث انتاجاته الفنية، الذي يحمل عنوان "غانجيبو"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

فيديو كليب "غانجيبو" تم تصويره بمدينة الدار البيضاء وذلك باستخدام أحدث التقنيات في المجال التصوير، وهو إنتاج ضخم بأطر وتقنيات مغاربة، من إخراج عبد الرفيع العبديوي الذي سبق له أن أشرف على عدد من الأعمال الفنية والإشهارية، مع مجموعة من الفنانين المغاربة والتي لقيت نجاحا باهرا، حيث يتميز هذا المخرج الشاب بلمسة فنية فريدة من نوعها، ويستلهم أفكاره من الثقافة المغربية المتنوعة.

يشار إلى أن أعمال أمينوكس حصدت عشرات الملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب، مما جعله يكتسب مكانة مهمة داخل المشهد الموسيقي المغربي الحديث، إلى جانب عدد من الأسماء الشابة التي تشتغل على تطوير وتحديث الموسيقى المغربية، من خلال الانفتاح على أنماط موسيقية جديدة، مع الحفاظ على اللمسة المغربية.

كليب "غانجيبو" يعالج إحدى أهم نقاط العلاقات الغرامية والعاطفية، وهو من ألحان وتأليف الفنان أمين التمري (امينوكس)، والتوزيع الموسيقي للموزع الشاب ياسين اتوميك، وتم تسجيل الأغنية بأستوديو هبة بمدينة الدار البيضاء.
أمينوكس يطلق الفيديو الترويجي لكليب "غانجيبو" على "يوتيوب"

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