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اقتصاد

وزارة الاستثمار تعلن اليوم خريطة مصر الاستثمارية

الخميس 29/مارس/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
علياء فوزى ومحمد يحيي
تعلن وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتسعى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشحذ همم المستثمرين العرب والأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين داخل مصر لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات.

وشهدت الفترة الأخيرة تطوير مركز خدمات المستثمرين الرئيسى في مدينة نصر، بأحدث الخدمات والتكنولوجيا المتطورة لتقديم الخدمة للمستثمر سواء المصرى أو الأجنبي في أقرب وقت وإنهاء الروتين الذي كان يعطل المستثمرين.

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