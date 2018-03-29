سعر العملات الأجنبية والدولار فى البنوك اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5853% جنيه للشراء و17.6831 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 21.7863 جنيه للشراء و21.9131 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 24.8203 جنيه للشراء و24.9639 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.5372 جنيه للشراء و18.6444 جنيها للبيع، وسجل 100 ين ياباني نحو 16.6317 جنيه للشراء و16.7276 جنيه للبيع.