سعر العملات العربية فى البنوك اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الخميس، وسجل الريـال السعودي نحو 4.6899 جنيه للشراء و4.7156 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7306 جنيه للشراء و59.0955 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.7881 جنيه للشراء و4.8143 جنيه للبيع.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.8245 جنيه للشراء و4.8614 جنيه للبيع، بينما سجل دينار أردني نحو 24.7498 جنيه للشراء و24.9621 جنيه للبيع.