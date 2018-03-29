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أخبار البلد

"صندوق مكافحة الإدمان" يشارك فى صياغة الإستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج للتبغ

الخميس 29/مارس/2018 - 09:29 ص
جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة خبراء الصحة العالمية
محمد عبد المنعم
شارك عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى اجتماع لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية (WHO)، المنعقد حاليا بدولة الهند، حيث تم اختياره ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعداد الاستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج لمنتجات التبغ، خاصة فى ظل سعى الشركات للترويح لمنتجاتها من خلال استراتيجيات تسويقية جديدة، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الترويج لمنتجات التبغ وكذلك مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية.

تناول الاجتماع تأثير استخدام التبغ والإعلان عن منتجاته فى وسائل الإعلام ورصد خروقات شركات التبغ للإعلان عن منتجاتها ومدى تأثير ذلك خاصة على الشباب.

واستعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تجربة الصندوق من خلال عرض فيديو حول خروقات شركات التبغ فى الدراما المصرية على مدار الأربع سنوات الماضية (2014-2015-2016-2017)، وكذلك الإجراءات التى اتخذها الصندوق للتصدى لظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية.

كما عرض "عثمان" فيلما تسجيليا يوضح نسب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية على مدار الأربع سنوات الماضية وكذلك نسب مشاهد تدخين الإناث فى الدراما والتى جاءت 15% من المدخنين في الدراما إناث عام 2017، بعدما كانت 23.3% عام 2014، كما تناول العرض بعض الإجراءات التى اتخذها الصندوق لمواجهة الترويج لمنتجات التبغ فى الأعمال الدرامية منها التقدم ببلاغات تجاه بعض شركات التبغ لترويجها لمنتجاتها فى مسلسلات رمضان الماضى، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة إساءة استغلال المواد الإعلامية والفنية والدرامية في التحريض على تعاطي وإدمان المواد المخدرة والترويج لمنتجات التبع.

فيما أشادت لجنة الخبراء الدولية بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى إنشاء مرصد إعلامى لرصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية، وكذلك إعداد الصندوق ميثاق شرف لتناول درامي رشيد، لمشكلة التدخين والتعاطى في الأعمال الدرامية بأسلوب علمى، وطالبت اللجنة بأن تتضمن توصيات اجتماعها بدولة الهند تجربة مصر كوثيقة رسمية ضمن التوصيات التى سيتم عرضها فى مؤتمر منظمة الصحة العالمية المقرر عقده فى جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل لاستفادة دول الأعضاء منها.

على حانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أن شركات التبغ تطور من وسائلها الإعلانية غير المباشرة للترويج لمنتجاتها وتضع الأطفال والسيدات في مقدمة المستهدفين وأن ذلك مجرم قانونيا، وسيتم التصدى لهذه الظاهرة من خلال إعداد الاستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج لمنتجات التبغ.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد شكلت لجنة دولية ممثلة من خبراء من دول الهند واستراليا وبوركينا فاسو وإنجلترا والبرازيل بالإضافة إلى مصر بهدف وضع تدابير لمواجهة الإستراتيجيات التسويقية الجديدة لشركات التبغ.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية التى ستعرض فى شهر رمضان المقبل من خلال المرصد الاعلامى للصندوق وتحليل هذه المشاهد من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع، وأنه سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى للمخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان.

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