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رياضة

تيفيز يثير غضب بوكا جونيورز بسبب "مباراة السجن"

الخميس 29/مارس/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
نور عادل
ثارت إدارة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني غضبًا على نجمها كارلوس تيفيز، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة في أحد سجون العاصمة بوينس آيريس، أثناء زيارته لشقيقه الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير صحافية أرجنتينية، فإن تيفيز شارك في مباراة استعراضية في أحد السجون، تلبية لطلب شقيقه، وتعرض لإصابة في عضلة الساق.

وقد يواجه تيفيز، الذي عاد إلى تدريبات ناديه بوكا جونيورز أمس الأربعاء، عقوبة لعدم أخذه أي إذن من الإدارة أو الجهاز الفني للفريق بشأن خوض "مباراة السجن".

ومن جهته، نفى شقيق تيفيز، خوان ألبيرتو، أنباء خوض نجم يوفنتوس السابق مباراة في السجن، وقال: "حصلوا على الأموال ليطلقوا هذه الاتهامات.. تيفيز لم يلعب كرة القدم في السجن.. هناك كاميرات يمكن العودة إليها للتأكد أنه لم يلعب".

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