"توقف طيران سانت كاترين" يتصدر أخبار المحافظات .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات:



محافظة البحر الأحمر: إغلاق طريق " سفاجا – قنا" بسبب العاصفة الترابية.



محافظة جنوب سيناء: عاصفة ترابية تتسبب فى توقف طيران سانت كاترين - فيران.



محافظة اسوان: إغلاق بعض الطرق الرئيسية فى أسوان بسبب العاصفة الترابية.



محافظة أسيوط: حرائق واختناقات بسبب العواصف الترابية بأسيوط.



محافظة سوهاج: 3 بلاغات عن حرائق بسبب العاصفة الترابية فى سوهاج.

