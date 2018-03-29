"توقف طيران سانت كاترين" يتصدر أخبار المحافظات .. فيديو
الخميس 29/مارس/2018 - 09:25 ص
صورة أرشيفية
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".
ومن أبرز الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات:
محافظة البحر الأحمر: إغلاق طريق " سفاجا – قنا" بسبب العاصفة الترابية.
محافظة جنوب سيناء: عاصفة ترابية تتسبب فى توقف طيران سانت كاترين - فيران.
محافظة اسوان: إغلاق بعض الطرق الرئيسية فى أسوان بسبب العاصفة الترابية.
محافظة أسيوط: حرائق واختناقات بسبب العواصف الترابية بأسيوط.
محافظة سوهاج: 3 بلاغات عن حرائق بسبب العاصفة الترابية فى سوهاج.