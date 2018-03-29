سعد الصغير يطير إلى الإمارات لإحياء 3 حفلات

سافر المطرب سعد الصغير إلى الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لإحياء 3 حفلات ما بين أبو ظبي ودبي.



ونشر "الصغير" صورة له من مطار القاهرة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "على الإمارات العربية المتحدة ان شاء الله اليوم دعوتكم نوصل بالسلامة، لإحياء 3 حفلات في الإمارات أبوظبي مستنيكوا إن شاء الله".



يذكر أن سعد الصغير أحيا منذ أسبوعين، حفلا ضخما فى الإمارات ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة للفنون، حضره عدد كبير من جمهوره هناك.

