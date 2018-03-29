المؤتمر: مشاركة المصريين الواسعة في الانتخابات أبهرت العالم

أعرب الدكتور حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر الأسبق ومؤسس حملة الإرادة المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته التامة بالمشاركة الواسعة من جانب ملايين المواطنين في الانتخابات، قائلا إنها أكدت على وعى المصريين التام بأهمية العملية الانتخابية، وأهمية استمرار استقرار الوطن والتصويت للرئيس السيسي ليواصل مسيرته التنموية ويواصل البناء داخل الوطن.



وأشار في بيان له اليوم، إلى أن المشاركة الجماهيرية الواسعة من جانب ملايين المصريين أبهرت العالم وأوضحت حرص المصريين على النهوض بالوطن وحرصهم على درء الخطر عنه.



وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن المشاركة الواسعة للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية، هى الأسلوب الأنجح لتأكيد اختيار المصريين للديمقراطية أساسا لنظام الحكم ، وان جهود الدولة فى التنمية ومحاربة الإرهاب الأسود تتطلب من الجميع فى هذه المرحلة التكاتف الشديد.