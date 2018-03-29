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تفادى أعراض الجيوب الأنفية المزعجة بـ 8 خطوات لن تتوقعي فعاليتها

الخميس 29/مارس/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من التهاب الجيوب الأنفية وأعراضها المزعجة إليك مجموعة علاجات وحيل طبيعية تخلصك من احتقانها وأعراضها المزعجة يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى.

-عليك استنشاق "الكركم" فهو يحتوي على مادة الكركمين التي تساهم فى القضاء على الآلام وإعاقة وصول الدم إلى المخ.

-امضغي شمع العسل من 5 إلى 6 مرات يوميا لمدة أسبوعين فهى يساعد على تخفيف الوجع من الحساسية وبالأخص الجيوب الأنفية.

- تناولى الزنجبيل والقرفة سواء تناولنا كل منهما منفردًا أو مجتمعين في صورة شاي ، فإن كلاهما له القدرة على علاج التهابات الجيوب الأنفية ، وكذلك محاربة الميكروبات والجراثيم والبكتيريا.

- يعد فيتامين c أفضل علاج لالتهابات الجيوب الأنفية وأسرع من اي علاجات أخرى وسيزيد من مناعة جسمك فى وقت قليل.

-يجب ترطيب الأنف باستخدام اللمدة ثلاث مرات يوميا على الأقل لمدة ثلاث مرات يوميا على الأقل بخاخ الأنفى من 2 إلى 3 مرات يوميا ؛ لتخفيف الأعراض.

-تجنبى التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة ، حتى لا تتفاقم المشكلة.

-المواظبة على تناول السوائل مثل المشروبات الدافئة و الشوربة ،بالإضافة إلى تناول 8 أكواب من الماء يوميا.

-استنشاق البخار من أنجح العلاجات للجيوب الأنفية، لأنه يمنحها ترطيبا جيدًا وتخفف من الأعراض المصاحبة لها، وذلك من خلال غلي ماء في وعاء ثم قم باستنشاق بخاره مع تغطية الرأس بمنشفة لمدة 8 دقائق، ويمكنك إضافة بعض الأعشاب كالثوم وزيت الزعتر وزيت للحصول على أفضل النتائج.

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