مرور الجيزة: سيولة مرورية على أغلب الطرق بسبب تحذيرات الأرصاد.. فيديو

قال العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن العواصف وسوء الأحوال الجوية له تأثير سلبي على الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الإدارة لم تتلق أي إخطارات بوقوع حوادث أو معوقات لها تأثير سلبي على الحركة المرورية.



وحذر "طاهر" في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، من العواصف الترابية، وضرورة ترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى، فتح أنوار السيارة.



وأشار إلى أن أغلب الطرق والمحاور شهدت سيولة مرورية منذ الساعات الأولى للصباح، وأحجام الحركة أقل من معدلها الطبيعي، بسبب تحذيرات الأرصاد من استمرار العاصفة الترابية، حيث يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية في الاتجاهين، وجميع المطالع والمنازل المؤدية اليه تعمل بصورة جيدة، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية في اتجاه وسط البلد والأزهر.



وتابع أن كوبري 15 مايو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد يشهد سيولة مرورية ممتازة، وكوبري عباس اليوم في أحسن حالاته ولا يشهد أي كثافات مؤثرة.



وأشار إلى أن القادم من شرق القاهرة والتجمع والمعادي عن طريق محور المريوطية، فإن البحر الأعظم يشهد سيولة مرورية تامة.



ولفت إلى أن شارعي فيصل والهرم يشهدان بعض الكثافات عند مطلع كوبري الجيزة وكوبري فيصل.