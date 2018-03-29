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توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا، بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الخميس.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالى، الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، البطاطس 3 جنيهات، البصل 3.5 جنيه، الخيار 6 جنيهات، الفاصوليا 6 جنيهات، البسلة 8 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، اليوسفي 5 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، والتفاح 28 جنيها.

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