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أخبار العالم

باريس: إيران تزود ميليشيات الحوثي بالأسلحة

الخميس 29/مارس/2018 - 09:34 ص
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
أحمد محرم
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن إيران تزود ميليشيات الحوثيين الإرهابية في اليمن بالأسلحة.

وبحسب قناة "العربية"، قال لودريان إن "هناك مشكلة في اليمن، وهي أن العملية السياسية لم تبدأ، وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران".

ويأتي هذا التصريح الفرنسي، بعد أن أدان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

كما أعرب المجلس عن قلقه من إعلان ميليشيات الحوثي عزمها استهداف السعودية ودولًا أخرى، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

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