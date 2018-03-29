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أخبار العالم

إسرائيل تعلن عن شن غارات جوية على سوريا

الخميس 29/مارس/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال جادي أيزنكوت، أن القوات الإسرائيلية استأنفت شن غارات جوية على أهداف في سوريا رغم حادث إسقاط مقاتلة F-16 الإسرائيلية، الشهر الماضي.

وقال أيزنكوت، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "قمنا باستئناف ضرباتنا على سوريا بعد إسقاط طائرة F-16".

ولم يذكر أيزنكوت أي تفاصيل حول عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا، إلا أنه أشار إلى أن الإيرانيين لا يملكون الجرأة على الوصول إلى حدود منطقة الجولان المحتلة بفضل الضربات، التي شنتها إسرائيل في سوريا على مدار الأشهر الأخيرة.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن التحديات التي تواجهها قواته بشكل عام وهيئة الاستخبارات العسكرية على وجه الخصوص تكمن في التموضع الإيراني في سوريا، وتسلح "حزب الله" الإيراني، والأوضاع المعقدة على الساحة الفلسطينية.

ويذكر أن وسائل إعلام محلية في منطقة البقاع اللبناني أفادت قبل 3 أيام بسماع دوي انفجار كبير من اتجاه الحدود السورية عند السلسلة الشرقية يرجح أن يكون ناجما عن غارة جوية إسرائيلية، وتحدثت أنباء أخرى عن قيام مقاتلة إسرائيلية باختراق جدار الصوت.

ويأتي استئناف الجيش الإسرائيلي ضرباته على الأهداف السورية بعد مرور شهر ونصف الشهر على التصعيد العسكري الكبير بين إسرائيل من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى في 10 فبراير الماضي.

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