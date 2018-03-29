أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الخميس.



وسجّل الدولار الأمريكي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، واليورو 21.72 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.80 جنيه للشراء، و25.06 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.59 للشراء، و58.98 للبيع، والريال السعودى 4.68 للشراء، و4.70 للبيع.



فيما سجَّلت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 753 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 658 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 564 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5264 جنيها.

