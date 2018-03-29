اكتشاف السر وراء قدرة نوع من الأسماك المكسيكية المقاوم للأنسولين

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة "هارفارد ميديكل سكول" الأمريكية إلى معرفة السر وراء قدرة أحد أنواع الأسماك التى تعيش في الكهوف المكسيكية يعرف باسم "سمك تيترا"، وله القدرة على مقاومة الأنسولين ونسب السكر فى الدم المرتفعة .



وقد أوضح الباحثون أن هذه الأسماك لديها جينات لا تتحور مثل التي لدى الإنسان التى تتحور وتجعله مريض سكر بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، وبالرغم من ارتفاع سكر الدم لدى هذا النوع من الأسماك، إلا أنه لا يعانى من مشاكل لأنه يعيش فى الكهوف التى لا يتوفر له فيها الغذاء لعدة شهور ويظل في حالة صيام لفترة طويلة حتى يعثر على الطحالب والدود الذي يتغذي عليه، ما يجعل مستوى الجلوكوز فى جسمه مستقرا .