الأرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية تنبيها متقدما من الأرصاد عن رياح مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، وتشمل ‫جدة، وبحرة وعسفان وخليص وثول، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.



وفي الوقت ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس نشاطا للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تصل متوسط سرعتها إلى60كم/ساعة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والقصيم والحدود الشمالية وحفر الباطن والرياض قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية مع انخفاض في درجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.