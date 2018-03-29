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اقتصاد

الرقابة المالية: استراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة

الخميس 29/مارس/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
علياء فوزى
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية - من خلال مجموعة عمل من الباحثين – من إعداد تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018 - 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

وتأتى هذه الخطوة - وفقا لبيان صادر عن هيئة الرقابة المالية - ضمن المشاركة وحضور الحوار المجتمعى لمناقشة تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى للسنوات الأربع القادمة، وفى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.

كما تأتى هذه الخطوة انطلاقا من أهمية الدور الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى.

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