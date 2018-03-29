إعلان نتائج كليات بني سويف مجاناً على الموقع الإلكتروني للجامعة

قرّر مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إعلان جميع نتائج الكليات بموقع الجامعة بالمجان، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى المقبل.





وقال الدكتور منصور حسن: إن الجامعة سوف تقدم خلال الفترة المقبلة، حزمة من الخدمات بالمجان للطلاب من خلال موقع الجامعة وليس النتائج فقط بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة، وارتفاع تصنيف الجامعة لتحتل مكانة متقدمة بين مصاف الجامعات الدولية.



