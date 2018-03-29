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إعلان نتائج كليات بني سويف مجاناً على الموقع الإلكتروني للجامعة

الخميس 29/مارس/2018 - 11:18 ص
مجلس جامعة بنى سويف
مجلس جامعة بنى سويف
محمد عبد الحليم
قرّر مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إعلان جميع نتائج الكليات بموقع الجامعة بالمجان، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى المقبل.

وقال الدكتور منصور حسن: إن الجامعة سوف تقدم خلال الفترة المقبلة، حزمة من الخدمات بالمجان للطلاب من خلال موقع الجامعة وليس النتائج فقط بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة، وارتفاع تصنيف الجامعة لتحتل مكانة متقدمة بين مصاف الجامعات الدولية.

وأكد "حسن" توجّه الجامعة نحو ميكنة جميع الإدارات بكل الكليات، بحيث تصبح كافة الخدمات التي تخص الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين إلكترونياً، الأمر الذى يسهم بدوره فى إرساء الشفافية وتحقيق العدالة اضافة الى توفير الجهد والوقت وتقليل التكلفة، وكلف إدارة المشروعات بالجامعة بتنفيذ القرار.

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