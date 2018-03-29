الأورمان توزع ملابس جديدة على 20 ألف طفل استعدادا ليوم اليتيم.. صور



وأشار الى أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام سوف يستتبعه سلسلة من الفعاليات سوف تعلن عنها الجمعية تباعا وسوف يتم تنظيم الفعاليات فى القاهرة والمحافظات بالتعاون مع المحافظين وتحت رعايتهم وبحضورهم.



يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت قبل 15 عاما من الان احتفالات يوم اليتيم بهدف لفت انظار المجتمع والرأي العام الى قضايا الأيتام ومشكلاتهم وحث الجميع على الاهتمام بأبناء هذه الشريحة وان الاحتفالات بدأت محدودة وانتشرت لتصبح من الاحتفالات التي يحرص الجميع على تنفيذها الآن فى الجمعة الاولى من ابريل سواء مؤسسات او هيئات او منظمات مجتمع مدنى.

أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فعاليات احتفالاتها بيوم اليتيم لهذا العام بتوزيع ملابس جاهزة جديدة على 20 ألف طفل يتيم بمحافظات الصعيد والفيوم والقاهرة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.وأكد أحمد مؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان، أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام يتم من خلال اصطحاب الأطفال إلى أكبر المراكز التجارية المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة وإتاحة الفرصة لكل طفل لكى يختار ما يناسبه.