رئيس جامعة بنى سويف: مرور مفاجئ على قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى.. صور

قام الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بزيارة ومرور مفاجئ على قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى لمتابعة سير العمل بالقسم لضمان حسن سير العمل وانضباطه للوقوف على مدى تواجد الأطباء والتمريض والهيئة المعاونة والعاملين بها من عدمه.



وحرصا منه على تطبيق مبدأ العدل والشفافية والمساواة ومحاسبة المقصر فى أدائه الوظيفى المنوط به، فقد أسفرت الزيارة عن إحالة بعض العاملين للتحقيق على خلفية التقصير والإهمال فى الأداء الوظيفى.



وقال رئيس الجامعة إن قسم الطوارئ يساعد في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامة بدلًا من سفرها إلى القاهرة، الأمر الذي كان يؤرق المواطن ويثقل أعباءه المادية، كما أن القسم قادر على التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة ويقدم خدمة طبية متميزة.



جدير بالذكر أن المستشفى الجامعى شهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ومنها افتتاح المرحلة الثانية من التوسعات الجديدة وإضافة عدد كبير من الأسرة بالعناية المركزة، وكذلك تم إضافة عدد من الأجهزة الطبية التي تم شراؤها في الآونة الأخيرة بلغ عددها 190 جهازًا طبيا.

