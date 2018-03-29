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رياضة

مفاجأة.. غياب محمد صلاح ورمضان صبحي عن ودية مصر والكويت

الخميس 29/مارس/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلن أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، عن استبعاد المحترفين من المباراة الودية للفراعنة أمام الكويت يوم 26 مايو المقبل.

وقال "نبيه"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، من خلال برنامجه الإذاعي "we مع شوبير"، إنه سيتم استبعاد المحترفين من مواجهة الكويت التزامًا بفترات الراحة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك الحال سيكون مع محمد صلاح ورمضان صبحي وغيرهم من المحترفين.

وأضاف أنه سيتم الفرصة لجميع البدلاء والوجوه الجديدة في ودية الكويت لأنه الودية الأخيرة للتجربة قبل كأس العالم 2018، بينما وديتا كولومبيا وبلجيكا بقوام المنتخب الأساسي.

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