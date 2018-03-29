منتخب مصر يضم 3 لاعبين جدد لمعسكر مواجهة الكويت

أعلن أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، ضم 3 وجوه جديدة لمعسكر الفراعنة المقبل قبل المباراة الودية أمام الكويت يوم 26 مايو المقبل.



وقال "نبيه" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير من خلال برنامجه الإذاعي "we مع شوبير" إن قائمة منتخب مصر أمام الكويت لن تزيد عن 28 لاعبًا كما حدث في معسكر سويسرا.



وكشف نبيه عن أنه سيتم استبعاد المحترفين من مواجهة الكويت التزامًا بفترات الراحة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأشار إلى أنه سيتم منح الفرصة لجميع البدلاء والوجوه الجديدة في ودية الكويت لأنها الودية الأخيرة للتجربة قبل كأس العالم 2018 بينما وديتي كولومبيا وبلجيكا بقوام المنتخب الأساسي.