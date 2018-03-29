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أخبار العالم

«يونهاب»: باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يتجه لكوريا الشمالية

الخميس 29/مارس/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
رويترز
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية سافر إلى بيونجيانج اليوم، الخميس، في زيارة تأتي بعد أن ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في اولمبياد بيونجتشانج الشتوي على تخفيف التوتر بين الكوريتين.

وقالت "يونهاب" إن باخ استقل طائرة الخطوط الجوية الكورية الشمالية الوطنية كوريو من مطار بكين الدولي برفقة عشرة مسئولين آخرين من اللجنة الأوليمبية الدولية.

وأبلغ باخ رويترز خلال الأولمبياد الشتوي الشهر الماضي بأنه سيلبي دعوة كوريا الشمالية لزيارتها ضمن اتفاق بين اللجنة الأوليمبية الدولية والكوريتين الشمالية والجنوبية.

وسار رياضيون من الكوريتين الشمالية والجنوبية معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية في مراسم الافتتاح في بيونجتشانج وتراجع التوتر بين الدولتين بشكل ملحوظ منذ الأولمبياد الشتوي.

ولم يتضح بعد جدول أعمال باخ في بيونج يانج لكن الزيارة تأتي وسط ظهور دولي مكثف من كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة.

وقام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بزيارة مفاجئة إلى بكين هذا الأسبوع، وهي أول رحلة خارجية معروفة له منذ توليه السلطة عام 2011، وثارت تكهنات بأنه ربما يسعى لمقابلة زعماء آخرين قبل قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم إن اليابان اقترحت على كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية.

وأعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم أن الكوريتين حددتا موعدا لأول قمة بينهما منذ ما يزيد على عشر سنوات في 27 أبريل.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد أن انتهى صراعهما الذي دار بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

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